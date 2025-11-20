Около 20 человек в Тернополе считались пропавшими без вести: что известно об их судьбе сейчас

19 ноября Россия нанесла массированный удар по Тернополю. По состоянию на вечер 20 ноября известно о 27 погибших.

Поисково-спасательные работы на месте разрушенной многоэтажки в городе продолжаются до сих пор. Ранее спасатели заявляли, что примерно еще 20 человек считаются пропавшими без вести, передает 24 Канал.

Что известно о судьбе пропавших без вести в Тернополе?

Вечером 20 ноября в ГСЧС рассказали, что количество лиц, которые не выходили на связь, уменьшилось до 14.

Шестеро жителей, о судьбе которых ранее не было информации, сообщили о своем местонахождении и сейчас находятся в безопасности,

– объяснили в службе.

В ГСЧС говорят, что аварийно-спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не убедятся, что под обломками не осталось ни одного человека.

Напомним, что среди 27 погибших в Тернополе – 3 ребенка. Более 90 человек ранены, в том числе 18 детей. Спасти удалось 46 человек. Среди них – 20-летний Богдан. Парня нашли на уровне между пятым и шестым этажами, зажатым между бетонными конструкциями. Он находится в реанимации – в тяжелом, но стабильном состоянии.

