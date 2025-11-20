Около 20 человек в Тернополе считались пропавшими без вести: что известно об их судьбе сейчас
- 19 ноября Россия нанесла удар по Тернополю, убив по меньшей мере 27 человек.
- Около 20 человек считались пропавшими без вести.
- В ГСЧС рассказали, что количество пропавших без вести впоследствии уменьшилось.
19 ноября Россия нанесла массированный удар по Тернополю. По состоянию на вечер 20 ноября известно о 27 погибших.
Поисково-спасательные работы на месте разрушенной многоэтажки в городе продолжаются до сих пор. Ранее спасатели заявляли, что примерно еще 20 человек считаются пропавшими без вести, передает 24 Канал.
Что известно о судьбе пропавших без вести в Тернополе?
Вечером 20 ноября в ГСЧС рассказали, что количество лиц, которые не выходили на связь, уменьшилось до 14.
Шестеро жителей, о судьбе которых ранее не было информации, сообщили о своем местонахождении и сейчас находятся в безопасности,
– объяснили в службе.
В ГСЧС говорят, что аварийно-спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не убедятся, что под обломками не осталось ни одного человека.
Напомним, что среди 27 погибших в Тернополе – 3 ребенка. Более 90 человек ранены, в том числе 18 детей. Спасти удалось 46 человек. Среди них – 20-летний Богдан. Парня нашли на уровне между пятым и шестым этажами, зажатым между бетонными конструкциями. Он находится в реанимации – в тяжелом, но стабильном состоянии.
Какие последствия массированной атаки на Украину 19 ноября?
- В ночь на 19 ноябряа россияне запустили 48 ракет и 476 БПЛА различных типов. 7 ракет и 34 ударных БПЛА попали на 14 локациях. Обломки упали на 6 локациях.
- Известно, что для удара по Тернополю противник использовал крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации из Вологодской и Астраханской областей.
- В одной из многоэтажек в Тернполе полностью выгорели 2 подъезда. Люди от ужаса пытались выпрыгивать из окон – спасатели эвакуировали их высотной техникой. 19 человек погибли именно от огня.