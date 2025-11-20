Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

В каком состоянии сейчас 20-летний Богдан?

Двоюродная сестра Богдана Марианна Соловенюк рассказала, что сейчас парень находится в реанимации: его состояние тяжелое, но стабильное.

Сейчас полную информацию медики пока предоставить не могут, поскольку больница перезагружена и не имеет возможности провести все необходимые исследования.

Предварительно, мы знаем об ушибах внутренних органов, переломах конечностей. Также у Богдана повреждены глаза из-за того, что строитель песок засыпал глаза,

– добавила сестра пострадавшего.

После того как парня достали из-под завалов, врачи пытались сделать все, чтобы вывести его из критического переохлаждения.

Как нам сказали врачи, у него буквально застыла кровь в жилах,

– рассказала Марианна.

