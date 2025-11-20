Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.
В каком состоянии сейчас 20-летний Богдан?
Двоюродная сестра Богдана Марианна Соловенюк рассказала, что сейчас парень находится в реанимации: его состояние тяжелое, но стабильное.
Сейчас полную информацию медики пока предоставить не могут, поскольку больница перезагружена и не имеет возможности провести все необходимые исследования.
Предварительно, мы знаем об ушибах внутренних органов, переломах конечностей. Также у Богдана повреждены глаза из-за того, что строитель песок засыпал глаза,
– добавила сестра пострадавшего.
После того как парня достали из-под завалов, врачи пытались сделать все, чтобы вывести его из критического переохлаждения.
Как нам сказали врачи, у него буквально застыла кровь в жилах,
– рассказала Марианна.
Российский удар по Тернополю: коротко
Под утро 19 ноября россияне атаковали Тернополь. В Воздушных силах ВСУ заявили, что в многоквартирные жилые дома в городе попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации.
Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела. Поисковая операция не прекращалась даже ночью – работники ГСЧС разобрали 700 квадратных метров завалов и вывезли 230 кубических метров разрушенных конструкций.
В результате атаки известно о 26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка, и 93 травмированных, в том числе 18 детей. Около 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.