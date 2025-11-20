Близько 20 людей у Тернополі вважалися зниклими безвісти: що відомо про їхню долю зараз
- 19 листопада Росія завдала удару по Тернополю, вбивши щонайменше 27 людей.
- Близько 20 людей вважалися зниклими безвісти.
- У ДСНС розповіли, що кількість зниклих безвісти згодом зменшилася.
19 листопада Росія завдала масованого удару по Тернополю. Станом на вечір 20 листопада відомо про 27 загиблих.
Пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки у місті тривають досі. Раніше рятувальники заявляли, що приблизно ще 20 людей вважаються зниклими безвісти, передає 24 Канал.
Дивіться також Їх убила Росія: що відомо про жертв російського удару по Тернополю 19 листопада
Що відомо про долю зниклих безвісти у Тернополі?
Увечері 20 листопада у ДСНС розповіли, що кількість осіб, які не виходили на зв'язок, зменшилася до 14.
Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці,
– пояснили у службі.
У ДСНС кажуть, що аварійно-рятувальні роботи продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини.
Нагадаємо, що серед 27 загиблих у Тернополі – 3 дитини. Понад 90 людей поранені, зокрема 18 дітей. Врятувати вдалося 46 людей. Серед них – 20-річний Богдан. Хлопця знайшли на рівні між п'ятим і шостим поверхами, затиснутим між бетонними конструкціями. Він перебуває у реанімації – у важкому, але стабільному стані.
Які наслідки масованої атаки на Україну 19 листопада?
- У ніч проти 19 листопада росіяни запустили 48 ракет та 476 БпЛА різних типів. 7 ракет та 34 ударних БпЛА влучили на 14 локаціях. Уламки впали на 6 локаціях.
- Відомо, що для удару по Тернополю противник використав крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації з Вологодської та Астраханської областей.
- В одній з багатоповерхівок у Тернполі вщент вигоріли 2 під'їзди. Люди від жаху намагалися вистрибувати з вікон – рятувальники евакуйовували їх висотною технікою. 19 людей загинули саме від вогню.