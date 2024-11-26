Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова председателя Тернопольской ОВА Вячеслава Негоды в эфире телемарафона.

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Защита на объекте, который атаковала Россия

Вячеслав Негода отметил, что на объекте, который стал целью атаки, велась работа более полутора лет.

Это один из ключевых объектов, который мы считали, что нужно серьезно относиться. Он в компетенции Укрэнерго. Мы их не просто просили, мы требовали, чтобы они быстрее завершили это укрытие. Оно завершено так и не было. Я думаю они сейчас сделают соответствующие выводы,

– рассказал чиновник.

Непогода надеется, что работники Укрэнерго прибудут в Тернопольскую область уже во вторник. Вместе с ними будут приниматься технические решения.

Также глава Тернопольской ОВА заметил, что защита энергетических объектов осуществлялся подрядными организациями, которые расположены не на Тернопольщине.