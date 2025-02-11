Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование вооруженных сил Польши.
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Польша заявила, что "контролирует ситуацию"
Утром, в 7:19, Польша сообщила об опасности для своей страны.
Внимание, в связи с нападением России, которая наносит удары по объектам, расположенных на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать авиация Польши и союзников,
– заявили там.
На территории Польши были задействованы все имеющиеся силы и средства, сведены дежурные истребительные пары и приведены в наивысшее состояние готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям", – также написала польская сторона.
Там также говорили, что "контролируют ситуацию" и "находятся в полной готовности к немедленному реагированию".
Напомним, что этой ночью Россия запустила по Украине 19 ракет и 124 БпЛА типа "Shahed" и дроны-имитаторы других типов. В результате атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасская область.