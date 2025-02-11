Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Оперативне командування збройних сил Польщі.

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Польща заявила, що "контролює ситуацію"

Вранці, о 7:19, Польща повідомила про небезпеку для своєї країни.

Увага, у зв'язку з нападом Росії, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, в нашому повітряному просторі почала діяти авіація Польщі та союзників,

– заявили там.

На території Польщі було задіяні усі наявні сили і засоби, зведені чергові винищувальні пари і приведені у найвищий стан готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях", – також написала польська сторона.

Там також казали, що "контролюють ситуацію" і "перебувають у повній готовності до негайного реагування".

Нагадаємо, що цієї ночі Росія запустила по Україні 19 ракет та 124 БпЛА типу "Shahed" і дрони-імітатори інших типів. Унаслідок атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.