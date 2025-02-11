64 безпілотники ворог локаційно втратив, не завдавши жодної шкоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відпрацювали сили ППО 11 лютого

У ніч на 11 лютого 2025 року Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині. Загалом застосовано до 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Інформація щодо їх типів та результатів бойової роботи уточнюється.

Цієї ночі по Україні запущено 124 БпЛА типу "Shahed" та дрони-імітатори інших типів. Вони летіли з напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 57 "Шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 64 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ