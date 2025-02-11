Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на групу "Нафтогаз". Також атаку на газову інфраструктуру підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко.

Дивіться також Всю ніч і ранок – повітряні тривоги: на Кіровоградщині дрони пошкодили будинки, зачепило ЛЕП

У Нафтогазі розповіли про нічну атаку

У Нафтогазі повідомили, що ракетна атака минулася, на щастя, без постраждалих.

Наразі фахівці вживають всіх необхідних заходів для стабілізації ситуації із газопостачанням в області.

"Дякуємо всім колегам, які в цей надзвичайно складний час продовжують видобувати, зберігати та постачати газ всім категоріям споживачів. Попри всі виклики, продовжуємо працювати для підтримки енергетичної стійкості країни", – наголосили там.

Нагадаємо, що раніше у Полтавській ОВА повідомили, що без газу залишилися 9 населених пунктів у Миргородському районі.

До слова, на Полтавщині, а також в Сумській, Дніпропетровській, Донецькій та Черкаській областях введено екстрені відключення світла.