У регіоні усю ніч і ранок лунали повітряні тривоги. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

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На Кіровоградщині пошкоджено декілька будинків

За повідомленням ОВА, унаслідок атаки постраждав Кропивницький район.

Там уламками збитого російського безпілотника пошкоджено вікна та покрівлі в кількох приватних домоволодіннях.

Зачепило також повітряні лінії електропередач,

– додав Райкович.

На щастя, попередньо минулося без постраждалих.

Наразі фахівці обстежують прилеглу територію.

Нагадаємо, що унаслідок атаки цієї ночі також постраждала сусідня Полтавщина. Там російська армія атакувала газову інфраструктуру. Через це 9 населених пунктів Миргородського району залишилися без газу.

Також цієї ночі ППО працювала на Київщині. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури допущено не було. Однак в одному із районів вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок, дві будівлі школи, дитячий майданчик та приватний будинок.