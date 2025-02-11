Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

Дивіться також Росія запустила "Шахеди" та крилаті ракети: де зараз оголошена повітряна тривога

На Київщині успішно відпрацювала ППО

Протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих цілях, які російська окупаційна армія запустила на Київщину. Як зазначили в ОВА, Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Проте ворожа атака не минула без наслідків. У Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи. одна з них працювала, інша – недобудована. У цих спорудах вибито скління, вікна та двері. Пошкоджень зазнав також дитячий майданчик. Окрім цього в районі уламками пошкоджено приватний будинок.

Наслідки ворожої атаки в Київській області / Фото Миколи Калашника та Національної поліції

На місці комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні,

– повідомив Калашников.

У поліції Київської області повідомили, що внаслідок атаки постраждалих немає. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.

Атака "Шахедами" та ракетами 11 лютого: що відомо