Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.
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На Київщині успішно відпрацювала ППО
Протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих цілях, які російська окупаційна армія запустила на Київщину. Як зазначили в ОВА, Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.
Проте ворожа атака не минула без наслідків. У Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи. одна з них працювала, інша – недобудована. У цих спорудах вибито скління, вікна та двері. Пошкоджень зазнав також дитячий майданчик. Окрім цього в районі уламками пошкоджено приватний будинок.
Наслідки ворожої атаки в Київській області / Фото Миколи Калашника та Національної поліції
На місці комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні,
– повідомив Калашников.
У поліції Київської області повідомили, що внаслідок атаки постраждалих немає. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.
Атака "Шахедами" та ракетами 11 лютого: що відомо
- Уночі Росія запустила по Україні багато дронів типу "Шахед", які летіли за різними напрямками. А вже зранку територію нашої країни атакували кілька ракет, які Росія запустила з літаків Ту-95.
- Вибухи лунали в Полтаві. У повітряному просторі, було зафіксовано ворожу ракету, ймовірно, Х-69. Про наслідки атаки поки що не повідомляється.
- Через обстріли з боку Росії в Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Черкаській та Полтавській областях ввели екстрені відключення світла. Ворог атакував енергетичну та газову інфраструктуру.
- Близько 09:00 вибухи чули жителі Черкаської області. Там ППО збивала ворожі БпЛА.