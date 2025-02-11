Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

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На Киевщине успешно отработала ПВО

Противовоздушная оборона отработала по вражеским целям, которые российская оккупационная армия запустила в Киевскую область. Как отметили в ОВА, Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Однако вражеская атака не прошла без последствий. В Бориспольском районе взрывной волной повреждены детсад и два здания школы. одно из них работало, другое – недостроенное. В этих сооружениях выбито остекление, окна и двери. Повреждения получила также детская площадка. Кроме этого в районе обломками поврежден частный дом.

Последствия вражеской атаки в Киевской области / Фото Николая Калашника и Национальной полиции

На месте коммунальные службы обеспечивают ликвидацию последствий ночной атаки врага. Учебные заведения должны возобновить свою работу в очном режиме уже на следующей неделе,

– сообщил Калашников.

В полиции Киевской области сообщили, что в результате атаки пострадавших нет. Повреждения получила гражданская инфраструктура.

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