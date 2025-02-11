Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника.
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На Киевщине успешно отработала ПВО
Противовоздушная оборона отработала по вражеским целям, которые российская оккупационная армия запустила в Киевскую область. Как отметили в ОВА, Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
Однако вражеская атака не прошла без последствий. В Бориспольском районе взрывной волной повреждены детсад и два здания школы. одно из них работало, другое – недостроенное. В этих сооружениях выбито остекление, окна и двери. Повреждения получила также детская площадка. Кроме этого в районе обломками поврежден частный дом.
Последствия вражеской атаки в Киевской области / Фото Николая Калашника и Национальной полиции
На месте коммунальные службы обеспечивают ликвидацию последствий ночной атаки врага. Учебные заведения должны возобновить свою работу в очном режиме уже на следующей неделе,
– сообщил Калашников.
В полиции Киевской области сообщили, что в результате атаки пострадавших нет. Повреждения получила гражданская инфраструктура.
Атака "Шахедами" и ракетами 11 февраля: что известно
- Ночью Россия запустила по Украине много дронов типа "Шахед", которые летели по разным направлениям. А уже утром территорию нашей страны атаковали несколько ракет, которые Россия запустила с самолетов Ту-95.
- Взрывы раздавались в Полтаве. В воздушном пространстве, была зафиксирована вражеская ракета, вероятно, Х-69. О последствиях атаки пока не сообщается.
- Из-за обстрелов со стороны России в Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Черкасской и Полтавской областях ввели экстренные отключения света. Враг атаковал энергетическую и газовую инфраструктуру.
- Около 09:00 взрывы слышали жители Черкасской области. Там ПВО сбивала вражеские БПЛА.