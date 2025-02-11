Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко. Для минимизации рисков оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия.
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Россия бьет ракетами и "Шахедами": в Украине вводят экстренные отключения света
Из-за очередной атаки на энергосистему Украины в нескольких областях вводятся экстренные отключения света. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом агрессора.