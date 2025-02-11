Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко. Для минимизации рисков оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия.