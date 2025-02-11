Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

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В яких областях застосовані відключення

Для мінімізації ризиків оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки.

За вказівкою НЕК "Укренерго" графіки аварійних відключень було застосовано в:

Сумській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Черкаській області.

Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі,

– повідомили в Укренерго.

Зазначимо, що російська армія запустила по Україні кілька ракет з літаків, а вночі атакувала інфраструктуру "Шахедами". Ворог застосував зброю по цивільних та критично важливих об'єктах. Вибухи лунали, зокрема у Полтаві.