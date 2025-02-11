Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на группу "Нафтогаз". Также атаку на газовую инфраструктуру подтвердил министр энергетики Герман Галущенко.
Смотрите также Всю ночь и утро – воздушные тревоги: на Кировоградщине дроны повредили дома, зацепило ЛЭП
В "Нафтогазе" рассказали о ночной атаке
В "Нафтогазе" сообщили, что ракетная атака прошла, к счастью, без пострадавших.
Сейчас специалисты принимают все необходимые меры для стабилизации ситуации с газоснабжением в области.
"Спасибо всем коллегам, которые в это чрезвычайно сложное время продолжают добывать, хранить и поставлять газ всем категориям потребителей. Несмотря на все вызовы, продолжаем работать для поддержания энергетической устойчивости страны", – отметили там.
Напомним, что ранее в Полтавской ОГА сообщили, что без газа остались 9 населенных пунктов в Миргородском районе.
К слову, на Полтавщине, а также в Сумской, Днепропетровской, Донецкой и Черкасской областях введены экстренные отключения света.