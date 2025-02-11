Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на группу "Нафтогаз". Также атаку на газовую инфраструктуру подтвердил министр энергетики Герман Галущенко.

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В "Нафтогазе" рассказали о ночной атаке

В "Нафтогазе" сообщили, что ракетная атака прошла, к счастью, без пострадавших.

Сейчас специалисты принимают все необходимые меры для стабилизации ситуации с газоснабжением в области.

"Спасибо всем коллегам, которые в это чрезвычайно сложное время продолжают добывать, хранить и поставлять газ всем категориям потребителей. Несмотря на все вызовы, продолжаем работать для поддержания энергетической устойчивости страны", – отметили там.

Напомним, что ранее в Полтавской ОГА сообщили, что без газа остались 9 населенных пунктов в Миргородском районе.

К слову, на Полтавщине, а также в Сумской, Днепропетровской, Донецкой и Черкасской областях введены экстренные отключения света.