По Украине летели "Герберы", "Шахеды" и "Пародии": как отработала ПВО

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Сколько целей удалось сбить?

В ночь на 29 октября российские войска провели атаку на Украину ударными беспилотниками различных типов. С 18:00 28 октября противник применил в общей сложности 112 БПЛА, среди которых были дроны "Шахед", в том числе реактивные, "Гербера" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Запуски осуществлялись с направлений российских городов Орел и Миллерово, а также из временно оккупированного Донецка.

Отбиванием воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 97 вражеских беспилотников. Среди них – 30 реактивных "Шахедов".

В то же время около 7 ударных БПЛА все еще находятся в воздухе, а боевые действия продолжаются.

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Напомним, осенью 2026 года Россия активизировала атаки на западные области Украины, поэтому под угрозой все чаще оказываются Волынь, Ровенская, Львовская и Закарпатская области. Если раньше основное внимание во время массированных воздушных ударов было сосредоточено на центральных и прифронтовых регионах, то теперь российские войска расширяют географию атак.

Для этого оккупанты испытывают новые маршруты движения реактивных беспилотников и пытаются усовершенствовать способы управления ими. Также Россия ищет возможности расширить арсенал дальнобойного вооружения. Отдельную роль в этих угрозах может играть Беларусь, территория которой имеет стратегическое значение из-за близости к западным областям Украины.