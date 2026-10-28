Львов, Луцк и не только: как Россия расширяет географию воздушного террора и что будет дальше – анализ 24 Канала

Осенью этого года Россия активизировала террор против западных областей Украины. Если раньше основное внимание во время массированных налетов, в частности дронов, было приковано к центру страны и прифронтовым регионам, то теперь все чаще под угрозой оказываются Волынь, Ровенская, Львовская области и даже Закарпатье.

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Для осуществления таких атак оккупанты прибегают к новым тактикам – испытывают новые маршруты для реактивных дронов, пытаются усовершенствовать способы управления ими и ищут возможности расширить арсенал дальнобойного вооружения.

24 Канал выяснил, какую цель поставила перед собой Россия, какую роль здесь играет Беларусь и какими могут быть новые угрозы для западного региона. Подробнее – читайте далее в материале.

По каким маршрутам движутся дроны

Россия не только увеличивает интенсивность атак на западные области Украины, но и испытывает новые маршруты для своих беспилотников.

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В частности, реактивные "Герани-4" оккупанты запускают из Крыма через Одесскую область, вдоль границы с Молдовой, в направлении западных регионов.

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщал, что недавно четыре беспилотника долетели до Львова, еще несколько – до Луцка.

Они преодолели примерно 820–880 километров, двигаясь на высоте 5–6 километров со скоростью 320–380 километров в час.

Направление движения вражеских дронов в западные области / Фото с телеграм-канала "Флэш"

Такие полеты свидетельствуют о том, что Россия проверяет возможности реактивных дронов на больших расстояниях. Чтобы увеличить дальность, оккупанты могут уменьшать боевую часть беспилотников, освобождая место для дополнительного топлива. В таком случае дрон способен долететь дальше, хотя его разрушительная сила в случае попадания может быть меньше.

Дополнительные возможности для таких атак Россия получает благодаря Беларуси. На ее территории работают ретрансляторы, которые усиливают сигнал и помогают поддерживать связь с беспилотниками на значительном расстоянии от пунктов управления.

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Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объясняет, что российские дроны таким образом, в частности, добираются до Волыни для атак на объекты вблизи границы с Польшей.

Таким образом, Беларусь помогает России поддерживать управление беспилотниками во время ударов по украинскому тылу. При этом, как отмечал Демченко, украинская сторона не фиксировала переброску дополнительных российских подразделений к белорусской границе. То есть сейчас речь идет прежде всего о технической поддержке воздушных атак.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также прокомментировал полеты реактивных беспилотников в западные регионы в эфире программы "Ранок.LIVE". По его словам, Россия использует различные площадки для запуска беспилотников, в частности военные аэродромы.

Силы обороны знают об этих объектах и наносят по ним удары, однако противник может менять места запуска. Это затрудняет прогнозирование последующих атак и свидетельствует о том, что россияне продолжают искать новые способы применения дальнобойных дронов.

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Какую цель преследует Россия

Военный обозреватель Денис Попович предположил, что российское командование стремится охватить воздушным террором как можно большую территорию Украины.

Сейчас мы видим, что особенно сильно страдают западные регионы, которые ранее не подвергались такому воздействию российских ударов. Это Ковель, Луцк, Ровно, Волынская область. Даже отдельные поселки Волыни попадают под удары, – подчеркнул он.

Попович считает, что Кремль рассчитывает на усталость украинцев от войны и стремится побудить их требовать от власти уступок Москве.

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Последствия очередных атак на Запад Украины / Фото ГСЧС

Этот расчет вписывается в более широкую стратегию изнурения Украины. Когда военные цели не удается достичь ожидаемыми темпами на фронте, удары по тыловым регионам становятся еще одним способом давления.

Сегодня мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что россияне запускают в этом направлении по две – три волны реактивных беспилотников ежедневно.

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По словам мэра Львова, основными целями остаются объекты энергетической инфраструктуры, в частности подстанции. Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, пытаясь усложнить жизнь гражданского населения, создать дополнительные проблемы для экономики и усилить психологическое давление на общество.

Поражение таких объектов имеет последствия далеко за пределами места попадания. Энергетическая система связывает между собой различные регионы, а повреждение ее элементов может сказываться на электроснабжении, работе предприятий и повседневной жизни людей.

Поэтому расширение географии атак – это не только увеличение количества городов, находящихся под угрозой, но и попытка создать дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру страны.

Однако здесь важно обратить внимание на еще одну деталь – во время атак на западные области российские "Шахеды" могут неоднократно менять направление движения. В частности, дроны способны перелетать из Волыни во Львовскую область, а затем возвращаться обратно, кружа вблизи отдельных населенных пунктов.

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Такие маневры не только заставляют людей дольше находиться под угрозой обстрелов, но и могут преследовать разведывательную цель. Попович предположил, что россияне таким образом пытаются выявить особенности работы украинской противовоздушной обороны.

Россияне могут отслеживать, где активируются радиолокационные станции и с каких позиций украинские военные ведут огонь. Собранные данные россияне анализируют, чтобы в дальнейшем учитывать их при планировании новых атак.

Несмотря на смену тактики противника, украинская ПВО продолжает сбивать значительную часть беспилотников, направляющихся в западные регионы.

Почему не стоит забывать об обычных "Шахедах"

Несмотря на внимание к реактивным беспилотникам, не стоит считать, что именно они представляют единственную или главную угрозу для западных областей. Россия продолжает массово использовать и классические "Шахеды", которые имеют свои преимущества.

Юрий Игнат подчеркивает, что обычные дроны-камикадзе остаются особенно опасными для центральных и западных регионов Украины. Они способны преодолевать значительные расстояния, поэтому могут атаковать тыловые районы даже без применения новых реактивных моделей.

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Обычные классические "Шахеды", хочу сказать, никуда не делись, особенно это касается центральных и западных регионов, потому что у них запас хода, соответственно, радиус поражения больше, чем у реактивных– подчеркнул он.

Кроме того, российские военные комбинируют различные типы беспилотников в зависимости от задач и тактической ситуации. Учитывают они и погодные условия, которые могут повлиять на ход атаки. Поэтому появление реактивных дронов не означает, что прежние средства поражения утратили актуальность.

Какие новые дроны планирует применять противник

Параллельно Россия разрабатывает скоростные ударные аппараты, которые по своим характеристикам приближаются к крылатым ракетам. Военный эксперт Роман Свитан, анализируя новые российские разработки для 24 Канала, обратил внимание на "Филин", "Бандероль", "Герань-5" и другие образцы вооружения.

Ракета "Филин" и обломок "Герани-5 К5-К" / Фото с телеграм-канала "Флэш"

По словам эксперта, использование турбореактивных двигателей позволяет таким аппаратам развивать скорость до 700 километров в час и преодолевать более тысячи километров. В то же время их боевая часть может быть меньше, чем у традиционных крылатых ракет. Это дает России возможность создавать относительно более дешевые средства поражения, которые потенциально можно производить в больших количествах.

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Главная опасность заключается в том, что при масштабировании производства Россия сможет чаще применять такие ракеты в ходе комбинированных атак. Более высокая скорость сократит время на их обнаружение и перехват, а большая дальность позволит наносить удары по городам, удаленным от линии фронта.

В то же время следует различать уже зафиксированное применение реактивных дронов и перспективы новых разработок. Россия уже испытывает возможности реактивных беспилотников на западном направлении, тогда как масштабы будущего использования новых ракето-дронов будут зависеть от результатов испытаний и производственных возможностей противника.

Действительно ли баллистические ракеты полетят в западные области

Помимо беспилотников, Россия рассматривает возможность расширения арсенала средств поражения. Один из потенциальных сценариев – размещение российских баллистических ракет на территории Беларуси.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Москве нужна поддержка Александра Лукашенко не только для работы ретрансляторов, но и для размещения других видов вооружения, в частности баллистических ракет.

По данным украинской разведки, Россия планирует к концу 2026 года завершить испытания ракеты, способной преодолевать до 800 километров. В случае успешной реализации этого замысла под угрозой окажутся и западные регионы Украины. Расположение ракет ближе к украинской границе могло бы сократить время подлета и затруднить реагирование на удар.

В то же время пока что возможное размещение баллистических ракет в Беларуси не стоит представлять как свершившийся факт. Речь идет об угрозе, на которую обращает внимание украинское руководство, оценивая дальнейшие планы России и ее сотрудничество с Минском.

Военный обозреватель Василий Пехньо ранее в эфире 24 Канала отмечал, что создание такого оружия может затянуться. На этот процесс влияют технические проблемы, санкционные ограничения и действия Сил обороны Украины, которые пытаются уничтожать российские военные объекты и ослаблять производственные возможности противника.

Кроме того, в интересах Украины действовать на опережение. Эксперт подытожил, что лучшим вариантом противодействия остается ликвидация пусковых установок и элементов производства российского оружия.