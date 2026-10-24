Дешевле "Калибров", быстрее "Шахедов": чем опасна новая ракета "Филин" и как отреагирует Украина

Российский военно-промышленный комплекс столкнулся с серьезным технологическим препятствием в попытках модернизировать иранские дроны-камикадзе. Стремление противника увеличить скорость беспилотников для затруднения работы украинской ПВО привело к пониманию, что классическая форма "Шахеда" больше не работает.

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Авиационный эксперт Константин Криволап подробно разъяснил для 24 Канала, как Россия переходит от маломощных моделей к массовому производству дешевых крылатых ракет, и объяснил, чем Украина сможет на это ответить.

Аэродинамический тупик летающего крыла

История российских экспериментов с беспилотниками началась еще в 2019 году, когда генерал Сергей Суровикин пытался получить от Ирана баллистические ракеты и реактивные дроны Shahed-238. Получив отказ, Россия сосредоточилась на лицензионной сборке классических Shahed-136, получивших название "Герань-2".

Однако очень скоро перед российскими инженерами встали две задачи:

повысить интеллектуальные возможности дрона;

увеличить его скорость.

Попытки модернизации привели к появлению реактивной версии " Герань-4 ", способной разгоняться до 400–450 километров в час. Но дальнейшее наращивание скорости оказалось невозможным из-за самой технологической платформы. Форма летающего крыла, используемая в "Шахедах", оказалась крайне неэффективной для больших скоростей.

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Законы аэродинамики неумолимы: с увеличением скорости квадратично растет не только подъемная сила, но и лобовое сопротивление. Даже установка мощного китайского двигателя компании Telefly с тягой в 200 килограммов позволила достичь максимума всего в 600 километров в час. Дальше платформа просто не способна разогнаться из-за колоссального сопротивления воздуха.

Авиационный эксперт об оружии России и украинском противодействии ему: видео

Появление ракеты "Филин": дешевая замена "Калибрам"

Поняв бесперспективность дальнейшего разгона летающего крыла, россияне обратили внимание на украинский опыт создания дронов-ракет. Так появилась "Герань-5" – разработка, не имеющая ничего общего с предыдущими версиями, ведь это фактически маленькая крылатая ракета. Однако и она быстро достигла своего предела.

Следующим шагом эволюции стала новая разработка – " ракета "Филин" ". Ее главное отличие заключается в использовании стреловидного крыла, что обеспечивает значительно лучшую аэродинамику. По заявлениям России, "Филин" способен разгоняться до 800 километров в час.

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Хотя массового подтверждения таких скоростей пока нет, украинские военные уже фиксировали на высоте 6000 метров неизвестные цели, двигавшиеся в трансзвуковой зоне со скоростью почти 1000 километров в час. Эксперт предполагает, что это могли быть именно испытания "Филина" или "Герани-5".

Главная цель создания таких ракет – массовость и дешевизна. Россия стремится засыпать Украину тысячами дешевых крылатых ракет, вынуждая наши Силы обороны тратить на их перехват чрезвычайно дорогие западные боеприпасы.

Почему Украина будет сбивать новые угрозы

Использование тактической авиации для перехвата таких целей становится экономически невыгодным. Запуск ракеты AIM-9 с истребителя F-16 или ракеты MICA с Mirage обходится в сотни тысяч долларов, что несопоставимо с стоимостью российского "Филина".

Альтернативой является использование 20-миллиметровой шестиствольной пушки Vulcan, установленной на F-16. Она способна выпускать 100 снарядов в секунду и отлично уничтожает подобные цели. Однако боезапас пушки крайне ограничен (около 500–900 патронов), а сам процесс перехвата требует ювелирного мастерства пилота, чтобы избежать столкновения с обломками сбитой ракеты.

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Поэтому стратегический ответ Украины будет лежать в двух других плоскостях.

Во-первых, это разработка новых, значительно более дешевых отечественных зенитных ракет для наземных комплексов, которые смогут массово и недорого сбивать российские суррогаты.

Во-вторых, и это самое главное – превентивные удары по производству и логистике.

Удары по "бутылочным горлышкам" российского ВПК

Вместо того чтобы ловить дешевые ракеты в небе, Украина начала методично уничтожать места, где создается комплектация для них. Ярким примером такой стратегии стал удар по заводу "Протон" в городе Орел. Это предприятие является настоящим "бутылочным горлышком" для российского ВПК, ведь оно занимается производством оптико-механических и электронных систем для целого ряда российских ракет.

Поражение ядра этого завода четырьмя ракетами Storm Shadow стало показательным. Расстояние в 200 километров от границы ракеты преодолели примерно за 15 минут. Благодаря технологии стелс и полету на сверхнизких высотах российская ПВО просто не успела отреагировать. Оккупанты не рассчитывали, что Украина сможет незаметно проникнуть с крылатыми ракетами вглубь их территории и нанести столь точный удар по критически важному производству.

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Справка. Технология "стелс" – это инженерная концепция снижения заметности боевых машин и средств поражения, которая позволяет обходить системы наблюдения и ПВО противника благодаря сочетанию радиопоглощающих покрытий и особой геометрии корпуса.

Именно такой комплексный подход – сочетание недорогих средств перехвата на земле и высокоточных ударов западными и отечественными ракетами (такими как "Паляница" или "Нептун") по заводам, химическим предприятиям (таким как "Азот" в Перми или "Каучук" в Тольятти) и аэродромам переброски – является единственным эффективным способом остановить новую ракетную тактику Кремля.