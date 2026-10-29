По Україні летіли "Гербери", "Шахеди" та "Пародії": як відпрацювала ППО

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Adv

популярні відео

Скільки цілей вдалося збити?

У ніч на 29 жовтня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками різних типів. Від 18:00 28 жовтня противник застосував загалом 112 БпЛА, серед яких були дрони "Шахед", зокрема реактивні, "Гербера" та безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Запуски здійснювали з напрямків російських міст Орел і Міллерово, а також із тимчасово окупованого Донецька.

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 97 ворожих безпілотників. Серед них – 30 реактивних "Шахедів".

Водночас близько 7 ударних БпЛА ще перебувають в повітрі, а бойова робота триває.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Реклама

Нагадаємо, восени 2026 року Росія активізувала атаки на західні області України, через що під загрозою дедалі частіше опиняються Волинь, Рівненщина, Львівщина та Закарпаття. Якщо раніше основна увага під час масованих повітряних ударів була зосереджена на центральних і прифронтових регіонах, то тепер російські війська розширюють географію атак.

Для цього окупанти випробовують нові маршрути руху реактивних безпілотників і намагаються вдосконалити способи керування ними. Також Росія шукає можливості розширити арсенал далекобійного озброєння. Окрему роль у цих загрозах може відігравати Білорусь, територія якої має стратегічне значення через близькість до українських західних областей.