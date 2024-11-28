Известно, что также пострадал человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА, Олега Кипера.

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Последствия атаки в Одесской области

В результате атаки в Одесском районе есть повреждения шести жилых частных домов. Пострадал один человек,

– сообщил Олег Кипер.

Он отметил, что из-за падения обломков одной из ракет, в области возникло возгорание сухой травы. По его словам, возгорание было ликвидировано самозатуханием и подразделения ГСЧС не привлекались.

Также, Кипер добавил, что в Одессе возникло возгорание гаражного помещения. Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий.

Правоохранительные органы фиксируют последствия преступления вражеских сил против гражданского населения Одесской области.