Россия атаковала энергетику и железную дорогу, без света остались сотни тысяч семей, – Зеленский

Атака на Украину / ГСЧС
В ночь на 31 октября российские военные провели атаку с помощью дронов против энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины. В результате масштабных ударов без электроснабжения оказались сотни тысяч семей в Днепре и Киевской области.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
популярные видео
Что известно об обстрелах
Вечером российские беспилотники нанесли удар по ТЭЦ в Киеве, а под утро дрон поразил теплоэлектроцентраль в Шостке. В то же время в Днепропетровской области зафиксировали попадания по четырем электроподстанциям и объекту газораспределения.
Помимо объектов энергетики, российские военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Днепре и Харькове. Специалисты и ремонтные бригады уже приступили к ликвидации последствий в местах попаданий.
Из-за очередной атаки врага самая тяжелая ситуация с электроснабжением сложилась в Днепре и области, где в настоящее время обесточены около 200 тысяч семей. Еще более 80 тысяч домов остаются без электричества в Киевской области.
Аварийные службы работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение потребителей. Скорость восстановления сетей зависит от масштабов повреждений оборудования и текущей ситуации с безопасностью.
Мир видит, как Россия ежедневно превращает гражданскую инфраструктуру в мишени. И все, кто не хочет, чтобы эта российская эскалация распространилась дальше в Европе, должны помогать Украине. Нужны решительные шаги, действительно направленные на мир. Это санкции против агрессора и новые пакеты поддержки Украины. Спасибо всем, кто помогает
Он призвал международных партнеров действовать решительно, подчеркнув, что остановить систематические удары по гражданским объектам способна лишь своевременная военная и санкционная поддержка.
Как уже сообщалось, российские войска уже несколько суток подряд атакуют энергетическую систему Днепропетровской области. В частности, в ночь на 31 октября враг повредил объекты, один из которых специалисты ДТЭК восстанавливали почти двое суток после предыдущего попадания.
А вечером 30 октября Россия во второй раз за два дня прицельно об нанесла удар по железнодорожному вокзалу Днепра. Возник пожар, есть пострадавшая.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии