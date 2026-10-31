Росія атакувала енергетику та залізницю, без світла сотні тисяч родин, – Зеленський

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Що відомо про обстріли

Увечері російські безпілотники вдарили по ТЕЦ у Києві, а під ранок дрон поцілив по теплоелектроцентралі в Шостці. Водночас на Дніпропетровщині зафіксували влучання по чотирьох електропідстанціях та об'єкту газорозподілу.

Крім об'єктів енергетики, російські військові завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та Харкові. Фахівці та ремонтні бригади вже розпочали ліквідацію наслідків на місцях прильотів.

Через чергову атаку ворога найважча ситуація з електропостачанням виникла у Дніпрі та області, де наразі знеструмлено близько 200 тисяч родин. Ще понад 80 тисяч домівок залишаються без напруги у Київській області.

Аварійні служби працюють у посиленому режимі, щоб повернути живлення споживачам. Швидкість відновлення мереж залежить від масштабів руйнувань обладнання та поточної безпекової ситуації.

Світ бачить, як Росія щодня робить мішенями цивільну інфраструктуру. І всі, хто не хоче побачити, як ця російська ескалація може піти далі в Європі, мають допомагати Україні. Потрібні сильні кроки дійсно в напрямку миру. Це санкції проти агресора й нові пакети підтримки України. Дякую всім, хто допомагає– наголосив Зеленський.

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Він закликав міжнародних партнерів діяти рішуче, підкресливши, що зупинити систематичні удари по цивільних об'єктах здатна лише своєчасна військова та санкційна підтримка.

Як вже повідомлялося, війська Росії вже кілька діб поспіль атакують енергетичну систему Дніпропетровської області. Зокрема, у ніч проти 31 жовтня ворог пошкодив об'єкти, один із яких фахівці ДТЕК відновлювали майже дві доби після попереднього влучання.

А увечері 30 жовтня Росія вдруге за 2 дні прицільно вдарила по залізничному вокзалу Дніпра. Виникла пожежа, є постраждала.