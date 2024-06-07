Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 835 дней. О главных событиях за сутки – читайте на 24 Канале.
Смотрите также Новая Антанта и открытие нового "Второго фронта": почему встреча в Нормандии может стать исторической
На Киевщине работала ППО
В течение всей ночи на 7 июня враг атаковал Киевскую область БпЛА и ракетами. Тревога продолжалась 4 часа.
К счастью, обошлось без пострадавших.
По состоянию на 5:50 ликвидация последствий пожара продолжалась. Все оперативные службы работают.
В Староконстантинове прогремели взрывы
Российские дроны-камикадзе, среди прочего, атаковали Хмельницкую область, в частности Староконстантинов, куда враг постоянно пытается попасть хоть чем-то. После этого туда же направили и крылатые ракеты – они летели двумя группами, но их не было очень много. До 04:30, по информации мониторов, Староконстантинов отбился.
Атака дронов на Луганск
Поздно вечером, 6 июня, телеграмм-паблики начали писать о серии мощных взрывов во временно подконтрольном захватчикам Луганске.
Собственно, было слышно два мощных взрыва. Россияне уверяют, что системы ПВО сбили якобы два беспилотных летательных аппарата. Это подтвердил так называемый пресс-секретарь главаря квазиреспублики.