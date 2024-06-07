06:37, 7 июня

Российские дроны-камикадзе, среди прочего, атаковали Хмельницкую область, в частности Староконстантинов, куда враг постоянно пытается попасть хоть чем-то. После этого туда же направили и крылатые ракеты – они летели двумя группами, но их не было очень много. До 04:30, по информации мониторов, Староконстантинов отбился.