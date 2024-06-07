06:37, 7 червня

Російські дрони-камікадзе, серед іншого, атакували Хмельницьку область, зокрема Старокостянтинів, куди ворог постійно намагається поцілити бодай чимось. Після цього туди ж спрямували й крилаті ракети – вони летіли двома групами, але їх не було дуже багато. До 04:30, за інформацією моніторів, Старокостянтинів відбився.