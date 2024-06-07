Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 835 днів. Про головні події за добу – читайте на 24 Каналі.

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06:40, 7 червня

На Київщині працювала ППО

Протягом всієї ночі проти 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Станом на 5:50 ліквідація наслідків пожежі тривала. Всі оперативні служби працюють.

06:37, 7 червня

У Старокостянтинові пролунали вибухи

Російські дрони-камікадзе, серед іншого, атакували Хмельницьку область, зокрема Старокостянтинів, куди ворог постійно намагається поцілити бодай чимось. Після цього туди ж спрямували й крилаті ракети – вони летіли двома групами, але їх не було дуже багато. До 04:30, за інформацією моніторів, Старокостянтинів відбився.

06:35, 7 червня

Атака дронів на Луганськ

Пізно ввечері, 6 червня, телеграм-пабліки почали писати про серію потужних вибухів у тимчасово підконтрольному загарбникам Луганську.

Власне, було чути два потужних вибухи. Росіяни запевняють, що системи ППО збили нібито два безпілотні літальні апарати. Це підтвердив так званий прессекретар ватажка квазіреспубліки.