У Воздушном командовании "Запад" рассказали, сколько ракет и дронов им удалось сбить в зоне своей ответственности, передает 24 Канал.
Смотрите также Это показательная атака, – Зеленский отреагировал на массированный удар России и обнародовал кадры последствий
Сколько российских целей сбили на Западе
Россия атаковала Запад с различными видами вооружения.
В ночь на 9 июля российские агрессоры нанесли массированный комбинированный ракетно-авиационный удар по западному региону нашей страны, применив аэробаллистические и крылатые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты,
– говорится в заявлении Воздушных сил.
Подразделениям ПВО и авиации воздушного командования "Запад" уничтожили 2 крылатые ракеты Х-101 и 54 ударных БпЛА типа Shahed.
Напомним, что с 20:00 8 июля Россия атаковала Украину 741 средством воздушного нападения:
- 728 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов,
- 7 крылатыми ракетами "Х-101"/"Искандер-К",
- 6 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".
Смотрите также Есть определенные последствия после удара "Кинжалами", – Игнат
По состоянию на 8:30 9 июля ПВО отработала по 718 целям:
- 303 – сбиты огневыми средствами,
- 415 – локально потеряны.