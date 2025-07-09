У Повітряному командуванні "Захід" розповіли, скільки ракет та дронів їм вдалося збити у зоні своєї відповідальності, передає 24 Канал.

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Скільки російських цілей збили на Заході

Росія атакувала Захід з різними видами озброєння.

В ніч на 9 липня російські агресори завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по західному регіону нашої країни, застосувавши аеробалістичні і крилаті ракети та ударні безпілотні літальні апарати,

– йдеться у заяві Повітряних сил.

Підрозділам ППО та авіації повітряного командування "Захід" знищили 2 крилаті ракети Х-101 та 54 ударних БпЛА типу Shahed.

Нагадаємо, що з 20:00 8 липня Росія атакувала Україну 741 засобом повітряного нападу:

728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів,

7 крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К",

6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

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Станом на 8:30 9 липня ППО відпрацювала по 718 цілях: