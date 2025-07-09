Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Обратите внимание Комбинированная атака на Украину 9 июля: где были взрывы, какие последствия, все, что известно

Сколько "Шахедов" и ракет сбили 9 июля

С 20:00 9 июля Россия атаковала Украину 741 средством воздушного нападения. В частности:

728 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Дроны запускали с нескольких направлений, – Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово.

7 крылатыми ракетами "Х-101"/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской области и Курской области.

6 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области.

Основное направление удара – Волынь, в частности, Луцк.

Очередное воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 – сбито огневыми средствами, 415 – локально потеряны,

– заявили Воздушные силы.

296 российских беспилотников типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 415 - локально потеряны/подавлены РЭБ. Также защитники неба сбили 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в 4 локациях. Еще на 14 – падения сбитых.

Сколько дронов и ракет сбили 9 июля / Инфографика Воздушных сил

Добавим, начальник управления коммуникаций в Командование Воздушных сил ВСУ в эфире телемарафона отметил, что этой ночью враг применил рекордное количество средств воздушного нападения.

Юрий Игнат рассказал, что по российским целям работала вся имеющаяся авиация, зенитно-ракетные войска, дроны-перехватчики и мобильные огневые группы.