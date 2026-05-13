Россия наносит массированный удар по Украине посреди дня: все о взрывах и последствиях вражеского террора
Днем 13 мая Россия начала массированную атаку на Украину. Сразу в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. К сожалению, уже известно о повреждении инфраструктуры и ранениях людей.
В Украине масштабная воздушная тревога, поэтому если у вас раздаются сирены – находитесь в укрытиях. 24 Канал собрал все, что известно о массированном обстреле оккупантов.
Что известно о последствиях российского удара?
По сообщениям ГУР, Россия начала комбинированную воздушную атаку на Украину с использованием дронов, крылатых и баллистических ракет, нацеленную на критическую инфраструктуру. Известно, что ожидается несколько волн атак на украинские регионы.
В Луцке раздаются повторные взрывы! В Вышгородском районе Киевской области зафиксировали повреждения в результате российского террора. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник. В результате вражеской атаки произошел пожар частного дома. К счастью, пострадавших среди населения нет. На месте происшествия уже работают все оперативные службы. Последствия атаки на Киевщину / Фото Киевская ОГА В Ровно в результате российской атаки фиксируют перебои со светом. В Киевской области более 5 часов продолжается воздушная тревога. ПВО уничтожает российские дроны. В Малине на Житомирщине раздавались взрывы, над городом поднялся дым. Возможные последствия атаки – уточняются. В Луцке и Ровно прогремели взрывы. Известно, что города находятся под атакой российских дронов. Над Буковиной также зафиксировали вражеский беспилотник. В регионе прогремели взрывы. Возможные последствия – уточняются. Российская армия атаковала Коломыю Ивано-Франковской области дронами. Известно, что в городе перебои с электроснабжением. В Одессе в результате вражеской атаки зафиксирован пожар в одном из дворов города. Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак. Загорелись несколько автомобилей. Предварительно один человек пострадал. В Хмельницком и области во время атаки российских ударных беспилотников раздались взрывы. Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин. В результате вражеского удара в одной из общин пострадали три человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения. Кроме того, зафиксировано повреждение жилых домов, в частности выбиты окна. В Киеве прогремели взрывы. По сообщениям КГВА обломки БпЛА упали в Оболонском районе столицы.
