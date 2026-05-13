13 мая, 13:30
Россия наносит массированный удар по Украине посреди дня: все о взрывах и последствиях вражеского террора

Юлия Харченко

Днем 13 мая Россия начала массированную атаку на Украину. Сразу в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. К сожалению, уже известно о повреждении инфраструктуры и ранениях людей.

В Украине масштабная воздушная тревога, поэтому если у вас раздаются сирены – находитесь в укрытиях. 24 Канал собрал все, что известно о массированном обстреле оккупантов.

Что известно о последствиях российского удара?

 

По сообщениям ГУР, Россия начала комбинированную воздушную атаку на Украину с использованием дронов, крылатых и баллистических ракет, нацеленную на критическую инфраструктуру. Известно, что ожидается несколько волн атак на украинские регионы.

Где сейчас раздается воздушная тревога: смотрите карту

 

13:57, 13 мая

В Луцке раздаются повторные взрывы!

13:53, 13 мая

Россия атаковала частный дом в Киевской области

В Вышгородском районе Киевской области зафиксировали повреждения в результате российского террора.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

В результате вражеской атаки произошел пожар частного дома. К счастью, пострадавших среди населения нет. На месте происшествия уже работают все оперативные службы.

Последствия атаки на Киевщину / Фото Киевская ОГА

13:53, 13 мая

В Ровно в результате российской атаки фиксируют перебои со светом.

13:51, 13 мая

В Киевской области более 5 часов продолжается воздушная тревога. ПВО уничтожает российские дроны.

13:48, 13 мая

Оккупанты атаковали Житомирскую область

В Малине на Житомирщине раздавались взрывы, над городом поднялся дым.

Возможные последствия атаки – уточняются.

13:48, 13 мая

Луцк и Ривне под атакой российских дронов

В Луцке и Ровно прогремели взрывы. Известно, что города находятся под атакой российских дронов.

13:45, 13 мая

Над Буковиной фиксируют вражеские беспилотники

Над Буковиной также зафиксировали вражеский беспилотник. В регионе прогремели взрывы.

Возможные последствия – уточняются.

13:44, 13 мая

Враг нанес удар по Коломые

Российская армия атаковала Коломыю Ивано-Франковской области дронами.

Известно, что в городе перебои с электроснабжением.

13:36, 13 мая

Количество пострадавших в Одессе возросло

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российского удара в Одессе зафиксировано падение обломков БпЛА на крышу 9-ти этажного жилого дома с последующим возгоранием припаркованных автомобилей.

Два человека получили ранения.

Последствия атаки в Одесской области / Фото Одесская ОВА

13:34, 13 мая

В Одессе возник пожар в результате обстрела

В Одессе в результате вражеской атаки зафиксирован пожар в одном из дворов города.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Загорелись несколько автомобилей. Предварительно один человек пострадал.

13:32, 13 мая

13:26, 13 мая

В Хмельницком и области во время атаки российских ударных беспилотников раздались взрывы.

Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

В результате вражеского удара в одной из общин пострадали три человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения. Кроме того, зафиксировано повреждение жилых домов, в частности выбиты окна.

13:23, 13 мая

В Киеве прогремели взрывы. По сообщениям КГВА обломки БпЛА упали в Оболонском районе столицы.

