О последствиях атаки на Винницкую область сообщила глава ОВА Наталья Заболотная.
Что известно об ударе по Винницкой области?
Оккупанты поразили объект критической инфраструктуры. Российский удар вызвал пожар.
К ликвидации последствий обстрела были привлечены 68 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 14 единиц специальной техники.
На данный момент специалистам удалось оперативно взять огонь под контроль и потушить все очаги возгорания на пострадавшем объекте.
После локализации пламени к работе приступили пиротехники ГСЧС. Они тщательно обследовали прилегающую к инфраструктурному объекту территорию, чтобы исключить наличие каких-либо взрывоопасных предметов.
В ходе этой атаки обошлось без пострадавших.
Враг нанес удар по Винницкой области / Фото ГСЧС
Напомним, в результате российской атаки был поврежден объект "Укрэнерго" во Львовской области. Из-за этого почти 30 тысяч жителей Новояворовска остались без света, а подачу воды перевели на почасовой график. Аварийные отключения также коснулись близлежащих сел. Коммунальные объекты перевели на генераторы.