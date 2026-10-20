О последствиях атаки на Винницкую область сообщила глава ОВА Наталья Заболотная.

Что известно об ударе по Винницкой области?

Оккупанты поразили объект критической инфраструктуры. Российский удар вызвал пожар.

К ликвидации последствий обстрела были привлечены 68 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 14 единиц специальной техники.

На данный момент специалистам удалось оперативно взять огонь под контроль и потушить все очаги возгорания на пострадавшем объекте.

После локализации пламени к работе приступили пиротехники ГСЧС. Они тщательно обследовали прилегающую к инфраструктурному объекту территорию, чтобы исключить наличие каких-либо взрывоопасных предметов.

В ходе этой атаки обошлось без пострадавших.

Враг нанес удар по Винницкой области / Фото ГСЧС

Напомним, в результате российской атаки был поврежден объект "Укрэнерго" во Львовской области. Из-за этого почти 30 тысяч жителей Новояворовска остались без света, а подачу воды перевели на почасовой график. Аварийные отключения также коснулись близлежащих сел. Коммунальные объекты перевели на генераторы.