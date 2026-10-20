Про наслідки атаки на Вінницьку область повідомила глава ОВА Наталія Заболотна.

Що відомо про удар по Вінниччині?

Окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Російський удар спричинив пожежу.

До ліквідації наслідків обстрілу залучили 68 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та 14 одиниць спеціальної техніки.

Наразі фахівцям вдалося оперативно приборкати вогонь та загасити всі осередки загоряння на ураженому об'єкті.

Після приборкання полум'я розпочали роботу піротехніки ДСНС. Вони ретельно обстежили прилеглу до інфраструктурного об'єкта територію, щоб переконатися у відсутності будь-яких вибухонебезпечних предметів.

Під час цієї атаки обійшлося без постраждалих.

Ворог вдарив по Вінницькій області / Фото ДСНС

Нагадаємо, через російську атаку пошкоджено об'єкт "Укренерго" на Львівщині. Через це майже 30 тисяч жителів Новояворівська залишилися без світла, а подачу води перевели на погодинний графік. Аварійні відключення також торкнулися навколишніх сіл. Комунальні об'єкти перевели на генератори.