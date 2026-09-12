Польша подняла авиацию из-за атаки России на Запад Украины

Днем Россия совершила атаку ударными БПЛА по западным регионам Украины. Из-за непосредственной близости дроновой угрозы Польша была вынуждена поднять в воздух авиацию.

Польша усилила контроль над воздушным пространством. Кроме того, жителям приграничных районов были разосланы соответствующие предупреждения. Об этом сообщили Оперативное командование Вооруженных сил Польши и Правительственное управление безопасности.

Как Польша отреагировала на атаку на Западной Украине?

Уведомления об угрозе получили жители 25 уездов и городов с правами уезда в Люблинском воеводстве и еще 24 – в Подкарпатском.

В сообщении польские власти отметили, что из-за российской атаки на Украину польские военно-воздушные силы находятся в воздухе.

Жителей призвали следить за официальными сообщениями.

Польские военные также повысили готовность отдельных сил и средств противовоздушной обороны.

Отмечалось, что в воздухе находится военный вертолет, который следит за ситуацией.

Напомним, что весь день 12 сентября западные области подвергаются ударам со стороны России. В частности, это Ровенская и Волынская области.

В Ровенской области оккупанты поразили АЗС – это первая подобная атака на Запад Украины.

В Луцке враг атаковал железнодорожный вокзал, в результате чего загорелся поезд.

По состоянию на вечер угроза со стороны дронов для западных регионов сохранялась.