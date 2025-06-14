Зафиксировано возгорание, также есть пострадавшие. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и местные власти.

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Последствия удара по Запорожью

Глава Запорожской ОГА сообщил, что на рассвете 14 июня оккупационная армия России атаковала город с помощью ударных БПЛА.

По состоянию на 6:31 Иван Федоров сообщил, что согласно уточненной информации Запорожье атаковали 14 вражеских "Шахедов"

"Получили ранения двое полицейских. Медики оказывают им всю необходимую помощь", – сообщил глава ОВА.

Вскоре он сообщил, что двое правоохранителей получили осколочные ранения конечностей во время удара БпЛА. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

Последствия вражеской атаки / Фото Запорожской ОГА

Из-за российского обстрела загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены машины, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках,

– говорится в сообщении Федорова.

Городской совет также обнародовал жуткие фото сгоревших авто в результате атаки врага.

"Вместо парковки - пепелище", – пишут в городском совете.

Федоров сообщил, что во время утренней атаки враг ударил по автостоянке. Сгорели более 10 автомобилей.

Вражеские действия уничтожили десятки автомобилей / Фото Запорожского городского совета

Так, в результате атаки противника загорелись легковые автомобили, несколько зданий и склад, о чем сообщают в ГСЧС. Чрезвычайники ликвидируют все пожары.

Чрезвычайники ликвидируют последствия утреннего обстрела / Фото ГСЧС