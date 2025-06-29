Есть попадание в многоэтажку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
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Что известно об атаке врага
Россияне атаковали поселок в Запорожье около 06:00. Для этого оккупанты использовали различные типы вооружения, в частности управляемые авиационные бомбы, реактивные системы залпового огня, артиллерию и дроны.
Известно о попадании по многоэтажке. Информацию о пострадавших пока уточняют.
Напомним, враг продолжает обстреливать Запорожскую область. В частности, за прошедшие сутки он нанес 395 ударов по 13 населенным пунктам:
- 1 ракета атаковала Запорожье;
- 6 авиационных ударов осуществили по Каменскому, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному и Белогорью;
- 10 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Новоданиловку и Чаривне;
- 219 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Веселянку, Юльевку, Червоноднепровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне;
- 159 артобстрелов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.
В ОГА поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.