Есть попадание в многоэтажку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Что известно об атаке врага

Россияне атаковали поселок в Запорожье около 06:00. Для этого оккупанты использовали различные типы вооружения, в частности управляемые авиационные бомбы, реактивные системы залпового огня, артиллерию и дроны.

Известно о попадании по многоэтажке. Информацию о пострадавших пока уточняют.

Напомним, враг продолжает обстреливать Запорожскую область. В частности, за прошедшие сутки он нанес 395 ударов по 13 населенным пунктам:

1 ракета атаковала Запорожье;

6 авиационных ударов осуществили по Каменскому, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному и Белогорью;

10 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Новоданиловку и Чаривне;

219 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Веселянку, Юльевку, Червоноднепровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне;

159 артобстрелов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.

В ОГА поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.