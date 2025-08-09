В ночь на 9 августа россияне нанесли удары по Золочеву в Харьковской области. По предварительным данным, на этот раз они использовали реактивные беспилотники.

Три попадания пришлись в бывшую больницу, где планировали обустроить реабилитационный центр. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Харьков.

Какие последствия атаки на Золочев?

В комментарии Суспильному Харьков начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко рассказал, что российские реактивные дроны попали по зданию инфекционного отделения Золочевской больницы, которое не работало еще в мирное время.

Выгорели все 260 квадратных метров помещений. Мы там планировали создать реабилитационный психологический центр, для гражданских, для военных. Для этого вели переговоры с международными партнерами,

– отметил Коваленко.

Он добавил, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину Агентство международного развития США приезжало в Золочев, разрабатывало проект и планировало выделить 15 миллионов гривен для ремонтных работ и создания такого центра.

Однако теперь придется искать другое здание, ведь бывшая больница полностью выгорела.

Отметим, что днем 9 августа российские военные ударили дроном и по Харькову. Попадание произошло в мебельный магазин. По предварительным данным, есть пострадавшие, среди них 17-летняя девушка.