Вероятно, это были ракеты "Нептун" с увеличенной боевой частью. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

К теме В порту Феодосии стоял "Панцирь-С1": он не помог отразить ночную атаку – спутниковые снимки

"Есть свидетельства, которые появляются в различных телеграмм-каналах, что они слышали звук будто тяжелого самолета. По этим звукам если сопоставить, то можем предсказать, что был осуществлен пуск нашими украинскими крылатыми дозвуковыми ракетами "Нептун". Вероятнее всего, с увеличенной боевой частью, потому что действительно взрывы были очень мощные", – сказал он.

Это могла быть комбинированная атака

Сергей Кузан отметил, что взрывы раздавались с самого утра, в 4:20. Также был запущен целый рой беспилотников. Вероятно, чтобы отвлечь внимание. Они атаковали и этот объект, и в других частях Крыма. Также есть свидетельства самих россиян о сбитых 12 дронах.

Взрывы были действительно значительными, их было слышно на расстоянии 25 километров от места поражения. Даже близлежащие населенные пункты их слышали. Украинская крылатая ракета "Нептун" может наносить такие поражения.

Благодаря уникальной системе инфракрасного наведения, которая является автономной, она превосходит российские аналоги крылатых ракет. Таким образом "Нептун" является менее заметной для средств обнаружения противника,

– объяснил он.

Вес боевой части ракеты "Нептун" увеличен со 150 до 300 килограммов. Дальность поражения доведена до 400, а некоторые аналитики говорят даже о 500 километрах. Это чрезвычайно качественная украинская ракета.

"Здесь лишь вопрос в масштабировании. Мы должны нарастить такое производство, а для этого нужны соответствующие мощности, инвестиции. Но действительно это фактически единственное наше такое мощное средство поражения, которое можно использовать даже в таком регионе, перенасыщенном российскими средствами ПВО", – подчеркнул Кузан.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что официальных сообщений от Генштаба пока нет. Однако есть лишь предположение, что здесь ВСУ могли применять комбинированный удар. То есть по одной цели наносятся удары малыми беспилотниками, которые сложно обнаружить средствами ПВО, реактивными дронами, крылатой ракетой, которая является наиболее мощной, и баллистической ракетой.

Он добавил, что эта нефтебаза в Феодосии уже подвергалась поражению. В частности, нашими беспилотниками. После этого объекты были усилены российскими средствами ПВО. Но тогда атаковали сооружения по перегонке нефти, а теперь нанесен удар непосредственно по этому объекту. Объем поражения еще устанавливается. Но уже можно сказать, что это наиболее существенное поражение этого нефтяного терминала.

Напомним, в ночь на 7 октября Силы обороны атаковали нефтебазу в Феодосии. Известно, что в результате обстрела были повреждены 5 резервуаров с топливом, двое из них – полностью разрушены.