Ймовірно, це були ракети "Нептун" зі збільшеною бойовою частиною. Таку думку 24 Каналу озвучив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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"Є свідчення, які з'являються у різноманітних телеграм-каналах, що вони чули звук ніби важкого літака. За цими звуками якщо зіставити, то можемо передбачити, що було здійснено пуск нашими українськими крилатими дозвуковими ракетами "Нептун". Найімовірніше, зі збільшеною бойовою частиною, тому що дійсно вибухи були дуже потужні", – сказав він.

Це могла бути комбінована атака

Сергій Кузан зазначив, що вибухи лунали з самого ранку, о 4:20. Також було запущено цілий рій безпілотників. Ймовірно, щоб відвернути увагу. Вони атакували і цей об'єкт, і в інших частинах Криму. Також є свідчення самих росіян про збиті 12 дронів.

Вибухи були дійсно значними, їх було чутно на відстані 25 кілометрів від місця ураження. Навіть прилеглі населені пункти їх чули. Українська крилата ракета "Нептун" може завдавати таких уражень.

Завдяки унікальній системі інфрачервоного наведення, яка є автономною, вона перевершує російські аналоги крилатих ракет. У такий спосіб "Нептун" є менш помітною для засобів виявлення противника,

– пояснив він.

Вага бойової частини ракети "Нептун" збільшена з 150 до 300 кілограмів. Дальність ураження доведена до 400, а деякі аналітики говорять навіть про 500 кілометрів. Це надзвичайно якісна українська ракета.

"Тут лише питання в масштабуванні. Ми повинні наростити таке виробництво, а для цього потрібні відповідні потужності, інвестиції. Але дійсно це фактично єдиний наш такий найпотужніший засіб ураження, який можна використовувати навіть в такому регіоні, перенасиченому російськими засобами ППО", – підкреслив Кузан.

Голова Українського центру безпеки та співпраці наголосив, що офіційних повідомлень від Генштабу наразі немає. Однак є лише припущення, що тут ЗСУ могли застосовувати комбінований удар. Тобто по одній цілі завдаються удари малими безпілотниками, які складно виявити засобами ППО, реактивними дронами, крилатою ракетою, яка є найбільш потужною, і балістичною ракетою.

Він додав, що ця нафтобаза у Феодосії вже піддавалася ураженню. Зокрема, нашими безпілотниками. Після цього об’єкти були посилені російськими засобами ППО. Але тоді атакували споруди із перегонки нафти, а тепер завдано удару безпосередньо по цьому об'єкту. Обсяг ураження ще встановлюється. Але вже можна сказати, що це найбільш суттєве ураження цього нафтового термінала.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Сили оборони атакували нафтобазу у Феодосії. Відомо, що внаслідок обстрілу було пошкоджено 5 резервуарів із паливом, двоє з них – повністю зруйновані.