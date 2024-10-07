У Феодосії на нафтобазі також стояв і сумнозвісний російський "Панцир-С1". Про це повідомляють журналісти "Радіо Свободи".

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Як "Панцир-С1" не допоміг у відбитті атаки у Феодосії

У виданні розповіли, що на території нафтобази в Феодосії в порту з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1". Зокрема, встановлений на подіумі "Панцир" можна побачити на супутникових знімках.

"Панцир-С1" виявився безсильним під час атаки по нафтобазі у Феодосії / Відео "Радіо Свободи"

Такі ж "Панцирі" на подіумах раніше були встановлені на території нафтобази в Туапсе та поряд з іншими російськими об'єктами критичної інфраструктури. У Підмосков'ї вони також були розміщені неподалік резиденції Владіміра Путіна в Ново-Огарьові.

Які наслідки атаки Сил оборони по Феодосії

Російські пропагандисти писали, що площа пожежі на нафтобазі у Феодосії в анексованому Криму збільшилась до 1 тисячі квадратних метрів. Представник екстрених служб окупантів зазначив, що на місці продовжують горіти три місткості з нафтопродуктами.

У місті відкрили два пункти тимчасового розміщення, зранку там перебувало 38 жителів сусідніх від нафтобази будинків. Радник так званого "голови" Криму Олєг Крючков зазначив, що до середини дня там залишалося вісім осіб.

Крім того, вранці на сторінці Феодосійської адміністрації у "ВКонтакті" з'явилося повідомлення, що в місті буцімто введено режим НС муніципального характеру. Але в телеграм-каналі адміністрації цю інформацію спростували.

Пізніше так званий "глава" адміністрації Феодосії Ігорь Ткаченко у своєму телеграм-каналі написав, що режим НС муніципального характеру запровадили на території нафтового термінала, де триває пожежа.

Окрім того, Феодосія, селище Приморське та село Берегове, за даними окупантів, частково залишилися без води через пожежу на нафтобазі. Також у місті тимчасово призупинили рух електричок та перекрили кілька доріг. Нині приміські потяги вже ходять.

До слова, у Генштабі ЗСУ підтвердили причетність українських військових до атаки на нафтобазу в тимчасово окупованій Феодосії 7 жовтня. В районі об'єкта зафіксовано займання, а наслідки ураження уточнюються.