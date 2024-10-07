Про це зранку зазначили в Генштабі ЗСУ.

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Удар по морському нафтовому терміналу ворога

В Генштабі ЗСУ вказали, що в районі об'єкту зафіксовано займання. Наразі наслідки ураження уточнюються.

Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії Росії,

– ідеться в повідомленні.

Там зазначили, що завдання виконали підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Росії тривають. Далі буде…", – написали в Генштабі ЗСУ.