Про це зранку зазначили в Генштабі ЗСУ.
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Удар по морському нафтовому терміналу ворога
В Генштабі ЗСУ вказали, що в районі об'єкту зафіксовано займання. Наразі наслідки ураження уточнюються.
Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії Росії,
– ідеться в повідомленні.
Там зазначили, що завдання виконали підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.
"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Росії тривають. Далі буде…", – написали в Генштабі ЗСУ.