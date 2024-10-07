Як повідомляють місцеві телеграм-канали, вибухи у Феодосії пролунали близько 04:30. Згодом у мережі почали з'являтися яскраві кадри "бавовни". Пожежу на нафтобазі можна було побачити за 25 кілометрів.

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Наслідки удару по нафтобазі у Феодосії

За даними російських паблівків, нафтобазу атакували дві ракети. Після прильоту уражено п'ять резервуарів з паливом. Два зруйновані повністю, ще три пошкоджені та горять.

Через атаку обмежено рух поїздів дільницею Владиславівка — Феодосія.

Внаслідок атаки постраждали троє людей, є госпіталізовані.

Окупаційна влада зазначила, що у зв'язку з подією на нафтобазі перекрито рух транспорту по вултці Геологічної та вулиці Федько. На місці працюють оперативні служби.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації підкреслив, що у Феодосії уражена не просто нафтобаза, а нафтопаливний порт, який має велике значення для постачання палива в окупованому Криму. Андрій Коваленко, між іншим, поділився ще одним незабутнім відео об'єкту, охопленого вогнем.

Як гарно палає нафтопаливний порт: дивіться відео