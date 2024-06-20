Стоит отметить, что пожар на нефтебазе в Энеме уже успели подтвердить местные власти. Там также признали, что объект атаковали беспилотники.

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Возгорание в Энеме уже увидели со спутников

Мониторинговая группа телеграм-канала "Крымский ветер" поделилась снимками, где можно увидеть, как именно атаку на нефтебазу видели со спутников. Представители канала также показали примерный ареал пожара на нефтебазе.

Возгорание в Энеме видели со спутников / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"

Кроме того, мониторинговая группа также обнародовала видео, где можно увидеть повторную атаку нефтебазы в Энеме. Это говорит, что, очевидно, беспилотники прицельно целились туда, или российская ПВО работала "очень хорошо".

По нефтебазе в Энеме было повторное попадание: смотрите видео

Местные власти подтвердили взрывы на нефтебазе

Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов утром 20 июня рассказал, что в этот день ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в поселке Энем Тахтамукайского района.

В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составляла около 400 квадратных метров,

– заявил россиянин.

Кумпилов также отметил, что якобы пострадавших и угрозы для жителей поселка после пожара нет. На месте также работает оперативный штаб.

Ранее о пожаре в Краснодарском крае России и Адыгеи сообщали российские телеграм-каналы. Беспилотники также фиксировали и в других регионах страны-агрессора.