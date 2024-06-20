Варто зазначити, що пожежу на нафтобазі в Енемі вже встигла підтвердити місцева влада. Там також визнали, що об'єкт атакували безпілотники.

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Займання в Енемі вже побачили з супутників

Моніторингова група телеграм-каналу "Кримський вітер" поділілася знімками, де можна побачити, як саме атака на нафтобазу бачили з супутників. Представники каналу також показали приблизний ареал пожежі на нафтобазі.

Займання в Енемі бачили з супутників / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Окрім того, моніторингова група також оприлюднила відео, де можна побачити повторну атаку нафтобази в Енемі. Це говорить, що, вочевидь, безпілотники прицільно цілилися туди, або російська ППО працювала "дуже добре".

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Місцева влада підтвердила вибухи на нафтобазі

Голова республіки Адигея Мурат Кумпілов вранці 20 червня розповів, що цього дня вночі внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі у селещі Енем Тахтамукайського району.

О 6-й ранку пожежно-рятувальними підрозділами спалах було повністю ліквідовано. Площа пожежі становила близько 400 квадратних метрів,

– заявив росіянин.

Кумпілов також зазначив, що нібито постраждалих та загрози для жителів селища після пожежі немає. На місці також працює оперативний штаб.

Раніше про пожежу у Краснодарському краї Росії і Адигеї повідомляли російські телеграм-канали. Безпілотники також фіксували й у інших регіонах країни-агресорки.