Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Обратите внимание Критический элемент ВПК России, – ЦПД о "Невинномысском Азоте", что был под атакой дронов

"Невинномысский Азот" остановил работу

РосСМИ пишут, что "Невинномысский Азот", который входит в группу "Еврохим", подвергся атаке якобы 13 дронами в ночь на 14 июня. Удар подтвердил губернатор.

По данным издания, в результате атаки повреждена антидроновая защита предприятия. Кроме того, в одном из цехов выбиты двери и окна. Пишут, что повреждены также внутренние помещения и крыша столовой.

Производство на заводе пришлось приостановить. Об этом сообщил собеседник одного из "независимых" российских изданий.

Генштаб подтвердил поражение