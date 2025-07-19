Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативное командование "Север".

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Какие последствия российской атаки по Нежину?

В пределах зоны ответственности ОК "Север" повреждения во время вражеского обстрела получили один частный дом, объекты критической инфраструктуры и административное здание. Россияне ударили по важной инфраструктуре в Нежине и селе Выповзов, что в Черниговском районе.

Городской голова Нежина Александр Кодола сообщил, что Нежинскую общину россияне атаковали "Шахедами". За сутки было зафиксировано три прилета вражеских дронов.

Взрывы раздавались также в других районах области, россияне атаковали "Шахедами", FPV-дронами и БпЛА типа "Молния".

Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения постоянно уточняется,

– написали военные.

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Напомним, по данным Воздушных Сил ВСУ 18 июля российская армия запустила по Украине 379 средств воздушного нападения, среди которых было 344 ударные БпЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов. Также враг применил 12 баллистических ракет "Искандер-М" /KN-23, 8 крылатых ракет "Искандер-К" и 15 ракет Х-101. ПВО за эту воздушную атаку сбила 208 целей.