Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно об атаке на Украину 19 июля?

С 19:30 18 июля оккупанты запустили по Украине 379 средств воздушного нападения. В частности, 344 ударные БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Дроны запускали с нескольких направлений, – Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск. В Воздушных силах уточнили, что около 200 – "Шахеды".

Также враг атаковал ракетами, в частности:

12 баллистическими ракетами "Искандер-М" /KN-23 (пуски из Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также оккупированного Крыма);

8 крылатыми ракетами "Искандер-К" (район пусков – Миллерово);

15 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской области).

Очередное воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения противника: 185 ударных БПЛА типа Shahed; 7 баллистических ракет "Искандер-М"/ KN-23; 7 крылатых ракет "Искандер-К"; 9 крылатых ракет Х-101,

– заявили Воздушные силы.

Обратите внимание! 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей. Они были локально потеряны или подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 5 российских ракет и 30 ударных беспилотников в 12 локациях, падение сбитых – на 7 локациях.

Сколько ракет и дронов сбили 19 июля 2025 года / Инфографика Воздушных сил