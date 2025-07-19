Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский о последствиях террора?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью 19 июля Россия нанесла очередной массированный удар. Враг запустил более 300 ударных дронов и более 30 ракет разного типа. Под атаку попали более десяти областей.

Всюду, где это необходимо, сейчас работают и помогают все службы, восстанавливают места и помогают людям после атаки,

– написал президент.

Атака была направлена на мирные украинские города, в том числе на критическую инфраструктуру. Уничтожение враждебных целей продолжается. По состоянию на утро субботы часть вражеских дронов еще находится в воздухе.

По словам президента, пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Житомирская области.

В результате обстрела без света остались тысячи семей. Пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры.

В Одессе поврежден жилой дом. Там погиб человек и пострадавшие.

Президент поблагодарил международных партнеров за понимание важности быстрой реализации договоренностей. В частности, отметил совместное производство оружия, дронов, систем ПВО и ракет к ним. Также добавил, что такая помощь спасает жизнь и нужна Украине уже сейчас.