Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Олега Кипера. Он рассказал известные пока детали.

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Что известно о раненых и жертве в Одессе?

Россияне массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками, и несмотря на работу сил ПВО, есть информация о разрушении гражданской инфраструктуры, в частности многоквартирных жилых домов, продолжается ликвидация последствий.

По предварительной информации, по состоянию на 02:09 известно об одном погибшем человеке. Кроме того, местные власти сообщают о по меньшей мере трех пострадавших в результате удара. Сейчас на месте работают все соответствующие службы.

Последствия удара по Одессе / Фото ОВА

К слову, также дроны противника атаковали Киев и область. Во время российской атаки обломки БпЛА упали на крышу жилого дома. Под удар попало здание в Дарницком районе. Предварительно, обошлось без пострадавших.