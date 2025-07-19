Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про наслідки терору?

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі 19 липня Росія здійснила черговий масований удар. Ворог запустив понад 300 ударних дронів і більше ніж 30 ракет різного типу. Під атаку потрапили понад 10 областей.

Всюди, де це необхідно, зараз працюють і допомагають усі служби, відновлюють місця та допомагають людям після атаки,

– написав президент.

Атака була спрямована на мирні українські міста, зокрема й на критичну інфраструктуру. Знищення ворожих цілей продовжується. Станом на ранок суботи частина ворожих дронів ще перебуває в повітрі.

За словами президента, постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська та Житомирська області.

Внаслідок обстрілу без світла залишилися тисячі родин. Постраждали житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

В Одесі пошкоджено житловий будинок. Там загинула людина та є постраждалі.

Президент подякував міжнародним партнерам за розуміння важливості швидкої реалізації домовленостей. Зокрема, наголосив на спільному виробництві зброї, дронів, систем ППО та ракет до них. Також додав, що така допомога рятує життя і потрібна Україні вже зараз.