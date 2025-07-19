Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про атаку на Україну 19 липня?

У ніч на 19 липня (із 19.30 18 липня) противник атакував 379 засобами повітряного нападу:

344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф (близько 200 – "шахеди");

- 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., рф, ТОТ Криму);

- 8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків - Міллєрово, рф);

- 15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

- 185 ударних БпЛА типу Shahed;

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

- 7 крилатих ракет Іскандер-К;

- 9 крилатих ракет Х-101.

* Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.