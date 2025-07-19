Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативне командування "Північ".

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Які наслідки російської атаки по Ніжину?

У межах зони відповідальності ОК "Північ" ушкоджень під час ворожого обстрілу зазнали один приватний будинок, об’єкти критичної інфраструктури та адміністративна будівля. Росіяни вдарили по важливій інфраструктурі в Ніжині та селі Виповзів, що у Чернігівському районі.

Міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомив, що Ніжинську громаду росіяни атакували "Шахедами". За добу було зафіксовано три прильоти ворожих дронів.

Вибухи лунали також в інших районах області, росіяни атакували "Шахедами", FPV-дронами та БпЛА типу "Молнія".

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється,

– написали військові.

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Нагадаємо, за даними Повітряних Сил ЗСУ 18 липня російська армія запустила по Україні 379 засобів повітряного нападу, серед яких було 344 ударні БпЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів. Також ворог застосував 12 балістичних ракет "Іскандер-М" /KN-23, 8 крилатих ракет "Іскандер-К" та 15 ракет Х-101. ППО за цю повітряну атаку збила 208 цілей.