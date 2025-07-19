Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "ППО Радар". Росіяни били по Півдню та Півночі України.

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Де цієї ночі літали дрони та ракети?

Російська армія розпочала атаку по Україні з вечора 18 липня. Обстріл деяких міст не припинявся до ранку. Окупанти знову здійснили масовану комбіновану атаку, застосувавши по території України дрони-камікадзе типу "Шахед" та ракети. Зранку 19 липня ворог також загрожував ракетними ударами з авіації, а в Павлограді та Запоріжжі після нічної атаки знову лунали вибухи.

Загалом, за даними моніторингового каналу, Росія запустила близько 400 ударних та імітаційних БпЛА та понад 20 ракет різних типів. Спостерігачі також опублікували приблизну карту, як рухалися усі повітряні цілі.



Мапа польоту ракет і дронів над Україною вночі 19 липня / Інфографіка "ППО Радар"

Уночі основною ціллю атаки був Павлоград, що на Дніпропетровщині. Цей обстріл був наймасованішим за весь час війни. Також під ударом була південна частина Житомирщини, місто Шостка на Сумщині, Одеса та передмістя Житомира. Також вибухи внаслідок роботи ППО лунали в Полтаві, Харкові та Дніпрі.

Нічну атаку прокоментував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що під час масованого удару Росія запустила понад 300 дронів і більше ніж 30 ракет, внаслідок чого постраждали 10 областей України. Окупанти обстріляли тилові міста й, зокрема, критичну інфраструктуру. Постраждали житлові будинки та інші об'єкти. В Одесі, на жаль, є одна жертва атаки.