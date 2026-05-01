Били по энергетике и домам: в Николаеве есть пострадавшие после ночного террора "Шахедами"
- Российские войска атаковали Николаев ударными беспилотниками, вызвав пожары на энергетических объектах и в жилом секторе.
- В результате атаки пострадали три человека, в частности, 35-летний мужчина получил осколочные ранения, а также повреждена гражданская инфраструктура, включая многоэтажные дома и машины.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали ударными беспилотниками Николаев. Дроны попали по объектам энергетики и жилым домам.
Об этом информирует ГСЧС Украины.
Смотрите также Харьков массированно атаковали БпЛА: повреждены несколько АЗС и админздание, есть пострадавшие
Какие последствия атаки на Николаев?
Россия нанесла массированный удар по Николаеву 30 апреля и в ночь на 1 мая. В результате ударов и падения обломков в нескольких районах города возникли пожары на энергетических объектах и в жилом секторе.
Кроме того, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, в частности разрушениям подверглись три многоэтажных дома, два частных и шесть автомобилей.
К сожалению, есть трое пострадавших. 35-летний мужчина получил осколочные ранения – он госпитализирован. Еще две женщины получили сильную реакцию на стресс, поэтому медики оказали им помощь на месте.
В ГСЧС отметили, что работу спасателей значительно усложняли повторные обстрелы. Но несмотря на то, на месте событий работали все экстренные службы, пиротехники и волонтеры.
Россия атаковала Николаев: смотрите фото ГСЧС
Последствия обстрела Николаева: смотрите видео ГСЧС
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где еще недавно гремели взрывы?
Утром 1 мая российские войска нанесли удары по Харькову. В результате атаки повреждены несколько районов города, а также гражданские машины и автозаправочные станции. Есть пострадавшие среди гражданского населения – точное количество уточняется.
Ночью 1 мая вражеские дроны атаковали Одессу – ранения получили два человека, еще 25 получили психологическую помощь от психологов ГСЧС. Враг нанес удар по жилым многоэтажкам и портовой инфраструктуре Измаильского района.
Несколько ранее, днем 30 апреля российские ударные беспилотники терроризировали Киевскую область. В Бориспольском районе работали силы ПВО.