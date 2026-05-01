Били по энергетике и домам: в Николаеве есть пострадавшие после ночного террора "Шахедами"

Российские войска за прошедшие сутки атаковали ударными беспилотниками Николаев. Дроны попали по объектам энергетики и жилым домам.

Об этом информирует ГСЧС Украины.

Смотрите также Харьков массированно атаковали БпЛА: повреждены несколько АЗС и админздание, есть пострадавшие

Какие последствия атаки на Николаев?

Россия нанесла массированный удар по Николаеву 30 апреля и в ночь на 1 мая. В результате ударов и падения обломков в нескольких районах города возникли пожары на энергетических объектах и в жилом секторе.

Кроме того, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, в частности разрушениям подверглись три многоэтажных дома, два частных и шесть автомобилей.

К сожалению, есть трое пострадавших. 35-летний мужчина получил осколочные ранения – он госпитализирован. Еще две женщины получили сильную реакцию на стресс, поэтому медики оказали им помощь на месте.

В ГСЧС отметили, что работу спасателей значительно усложняли повторные обстрелы. Но несмотря на то, на месте событий работали все экстренные службы, пиротехники и волонтеры.

Россия атаковала Николаев: смотрите фото ГСЧС

Последствия обстрела Николаева: смотрите видео ГСЧС

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где еще недавно гремели взрывы?

Утром 1 мая российские войска нанесли удары по Харькову. В результате атаки повреждены несколько районов города, а также гражданские машины и автозаправочные станции. Есть пострадавшие среди гражданского населения – точное количество уточняется.

Ночью 1 мая вражеские дроны атаковали Одессу – ранения получили два человека, еще 25 получили психологическую помощь от психологов ГСЧС. Враг нанес удар по жилым многоэтажкам и портовой инфраструктуре Измаильского района.

Несколько ранее, днем 30 апреля российские ударные беспилотники терроризировали Киевскую область. В Бориспольском районе работали силы ПВО.